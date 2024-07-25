Уволен главный имам Костанайской области
Сегодня, 13:04
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Сегодня, 13:04Сегодня, 13:04
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Главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Боровом возле ночного клуба за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На судебном заседании имам, отрицая свою вину, сказал, что пил только кумыс. Его приговорили к 15 суткам лишения свободы и семи годам лишения водительских прав
В духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление, передаёт BaigeNews.
“В системе духовного управления лица, грубо нарушающие правовые нормы и этику священнослужителей, не имеют морального права работать в религиозной сфере. ДУМК уволило Бахытбека Тажимбета с должности главного имама Костанайской области за неподобающее поведение”, – ответили в муфтияте.