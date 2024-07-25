Уволен главный имам Костанайской области

Главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Боровом возле ночного клуба за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На судебном заседании имам, отрицая свою вину, сказал, что пил только кумыс. Его приговорили к 15 суткам лишения свободы и семи годам лишения водительских прав

В духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление, передаёт BaigeNews.