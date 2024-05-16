Уволены воспитатели детсада в Жетысу, избивавшие детей

В Жетысуской области уволили воспитателей детского сада, которые избивали малышей во время тихого часа, а также заведующую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл в селе имени Головацкого. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как работники детсада укладывают малышей спать. После нескольких попыток обе сотрудницы выходят из себя. Воспитатель и её помощница бьют детей ладонями, толкают, грубо хватают и кладут в кровати силой. Эти кадры попали в руки родителей, а затем и в соцсети.

В акимате сообщили, что детсад тут же закрыли на 10 дней. В полиции ведут досудебное расследование.

"Частный детсад "Жаскент" в селе Головацкого открылся в ноябре 2023 года. Там 210 мест. В этом учреждении трудятся по специальности девять воспитателей. После проверки видео с камеры наблюдения заведующая детсадом, помощница воспитательницы и сама воспитательница были уволены. Расследование продолжается", – сказал пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Ханагат.