Уволенный за прогулы костанайский чиновник проиграл суд

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Бывший сотрудник Костанайского областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, пытался через суд добиться признания незаконным или отмены приказа о его увольнении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Малик Мадияров считает, что три года назад, 21 июня 2019 года, его незаконно уволили. В ходе судебного разбирательства он отметил, что в основании приказа были указаны причины: отсутствие работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам. Мадияров пытался доказать, что работодатель был уведомлён о причинах его отсутствия. По словам истца, он через портал egov.kz уведомил работодателя о том, что находится на больничном, который длился с октября 2018 года по июнь 2019 года.

Ответчик, департамент КРЕМ, просил суд учесть срок исковой давности и отказать в удовлетворении иска. Представитель ведомства заявил в суде, что не согласен с доводами истца, что Мадияров, прежде чем обратиться в суд, должен был попытаться решить вопрос напрямую с департаментом. А досудебного рассмотрения дела не было. Кроме того, ответчик отметил, что ведомством предприняты все меры по соблюдению законодательства при увольнении истца.

24 ноября суд вынес решение по данному дел

"Суд, выслушав позиции сторон и изучив представленные доказательства, материалы гражданского дела, решил в иске отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба", — заявила судья городского суда Костаная Бахытгуль Канкулова.