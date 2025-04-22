Уволенный из сборной Казахстана тренер за день нашёл новую работу
Его встретили в Караганде.
Сегодня, 19:27
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Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
144Фото: instagram.com/shakhterfc
Экс-главный тренер юношеской сборной Казахстана по футболу Александр Кузнецов нашел новую работу. Ему предложили должность в ФК "Шахтёр", передаёт BaigeNews.kz.
"Мы в ФК "Шахтёр" уверены, что лучшие должны быть вместе. Именно с такими словами мы пригласили Кузнецова в наш клуб. И он принял вызов! С сегодняшнего дня Александр Евгеньевич возглавляет футбольный центр ФК "Шахтёр", фундамент, на котором строится будущее команды", - заявили в клубе.
Кузнецов возглавлял юношеские сборные Казахстана на протяжении нескольких лет и был активным участником создания единого блока сборных в 2023 году.
Как стало известно накануне, он попал под сокращение.
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