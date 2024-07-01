Уволенный глава АНПЗ восстановился в должности через суд

Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Галымжан Жусанбаев восстановлен в должности, передаёт BaigeNews.kz.

"Председатель правления АО "КазМунайГаз" Асхат Хасенов прибыл на Атырауский НПЗ, где представил коллективу завода восстановленного в должности решением суда Галымжана Жусанбаева", – сообщает Telegram-канал PetroCouncil.kz.

Сообщается, что решение о восстановлении в должности Галымжана Жусанбаева с выплатой ему компенсации принял суд в Астане.

Ранее редакция "Ак Жайык" цитировала заявление Галымжана Жусанбаева прокурору Атырауской области Бауыржану Жумаканову, в котором первый называет незаконным и необоснованным решение комиссии АО "КазМунайГаз" об освобождении его от должности гендиректора АНПЗ.

По словам Жусанбаева, о решении об освобождении его от должности он узнал через социальные сети. В письме он также указал, что ему было неизвестно о начале проверки и создании комиссии. На само заседание, где это решение было озвучено, Жусанбаев приглашён не был и, соответственно, с протокольным решением не ознакомлен.

Исходя из письма, с 18 февраля 2024 года Жусанбаев находится на амбулаторном лечении и, поскольку решение принято в период его временной нетрудоспособности, действия комиссии и вышестоящего органа он считает незаконными. Он просит прокуратуру провести проверку по его обращению и восстановить его нарушенные права.

До инцидента с его увольнением Галымжан Жусанбаев заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность АНПЗ, пытаются остановить производство, на них заведены уголовные дела. Также он записал видеообращение к президенту страны.