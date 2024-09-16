Уволенные из-за фиктивных командировок офицеры проиграли суд против ДЧС

В Костанае суд вынес решение по гражданскому иску трёх уволенных сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Оно оказалось не в их пользу. Дело по иску трёх кадровых офицеров Ернияза Рустема, Бахтияра Ахметова и Нурхана Кабыкена к управлению по государственной пожарной инспекции ДЧС Костанайской области рассматривал городской суд.

Трое парней не раз заявляли в суде, что их подставил бывший начальник данного управления Асланбек Темиров. Все трое работали спасателями и были у него в подчинении.

Согласно материалам дела, в 2023 году Темиров сообщил сотрудникам, что в командировки они теперь ездить не будут, но приказы на командировки будут издаваться. И начисленные командировочные они должны будут перечислять ему. Сбор средств экс-начальник управления мотивировал встречей комиссии, на которую из бюджета ДЧС денег не выделялось. В случае неподчинения Темиров грозил парням переводом в отдалённый Джангельдинский район, расположенный на самом юге области за 600 километров от Костаная.

По словам истцов, они не могли отказать бывшему начальнику, так как боялись перевода за сотни километров от дома. По фиктивным приказам Темиров получал от 22 до 35 тысяч тенге. Как позже выяснилось, что он собирал деньги на собственные нужды, никакой комиссии не было и в помине.

По данным фактам ДЧС области провёл служебное расследование, по результатам которого Асланбек Темиров был уволен в апреле этого года.

"Три офицера Ернияз Рүстем, Нурхан Кабыкен и Бахтияр Ахметов уволены из ДЧС Костанайской области по рекомендациям дисциплинарной комиссии после проведения служебного расследования, которое началось в марте этого года", – прокомментировали в пресс-службе ДЧС области.

В пресс-службе добавили, что молодые офицеры уволены из-за проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Действия офицеров были признаны недопустимыми и противоречащими профессиональной этике и законодательству.

Когда офицеров уволили, они обратились с гражданским иском в суд, через который попытались не только восстановиться в должностях, но и вернуть заработанную плату за вынужденные, по их мнению, прогулы. В суде они пытались доказать, что качественно выполняли свою работу, не раз были на самых пожароопасных участках, готовы приносить пользу своему региону и по-прежнему преданы профессии.

Однако несмотря на все доводы истцов, суд посчитал, что они не имеют права дальше работать в органах противопожарной системы. Как сказано в решении суда, они подорвали доверие, не обратились в службу безопасности, чтобы предотвратить действия своего бывшего начальника и не сообщили главе ДЧС о противоправных действиях своего непосредственного руководителя.

"Судебное разбирательство по этому делу завершилось в пользу ДЧС, заключение служебного расследования признано законным", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

У бывших сотрудников есть право на обжалование решения Костанайского городского суда, которым они планируют воспользоваться. В суде они даже заявляли, что планируют дойти до главы МЧС и президента Казахстана.

Какое наказание ждёт самого Асланбека Темирова, который был уволен за незаконный сбор средств, что обычно относят к коррупционным преступлениям, пока неизвестно. Но пока что он значится лишь уволенным. Об Асланбеке Темирове известно, что в 2018 году он работал начальником отдела по ЧС Житикаринского района Костанайской области. В июле 2018 года он лично спас тонувшего в реке Шортанды мужчину. Темиров охотно рассказывал журналистам, как поплыл на середину реки, когда увидел, как тонет мужчина, жена которого в это время плакала на берегу. Темиров схватил тонувшего и дотащил его до берега, недалеко от которого сам чуть не пошел ко дну.

В июне 2021 года Асланбека Темирова назначили начальником управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области.

На этой должности он регулярно проводил брифинги на тему пожароопасных ситуаций, соблюдения правил безопасности в водоёмах, давал комментарии СМИ непосредственно на месте пожаров и по факту других происшествий.

В конце февраля 2024 года Темиров был переведён на должность начальника специализированной пожарной части №3 города Лисаковска, а в апреле 2024 года из-за нашумевшего дела его вообще уволили из органов противопожарной безопасности. В пресс-службе ДЧС сообщили, что понижение Темирова в должности и перевод его начальником пожарной части Лисаковска не был связан со служебным расследованием.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, уголовное дело на Асланбека Темирова пока не завели, и ждёт ли его какое-либо наказание за нарушения, о которых рассказали в суде его экс-подчинённые, пока остаётся неясным.