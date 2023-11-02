Уволена директор школы, где пьяный охранник приставал к шестикласснице

В Алматы после скандала с домогательством сторожа к ученице уволили директора школы, где произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О шокирующем случае накануне рассказала мать 11-летней девочки. Женщина заявила, что пьяный 62-летний сторож поцеловал её дочь.

Инцидент прокомментировали в министерстве просвещения. Главный педагог страны решил уволить руководителя учебного заведения.

"Приняты меры со стороны управления образования. Руководитель данной организации уволен. Каждый раз, когда видим такие факты, однозначно Комитет по охране прав детей немедленно выезжает, участвует в расследовании, и на постоянном контроле комитетом держатся все события. Работа ведётся. И не только по данной школе. По каждому случаю оперативно проводятся совещания", - сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Мать девочки рассказала, что после инцидента сотрудники школы якобы предлагали родителям путёвку в санаторий.

62-летнего охранника арестовали на 15 суток. Полицейские начали расследование по статье "Развращение малолетних". Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.



