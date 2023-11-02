  • 3 Ноября, 05:50
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Уволена директор школы, где пьяный охранник приставал к шестикласснице

Вчера, 22:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 22:42
Вчера, 22:42
383
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Алматы после скандала с домогательством сторожа к ученице уволили директора школы, где произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О шокирующем случае накануне рассказала мать 11-летней девочки. Женщина заявила, что пьяный 62-летний сторож поцеловал её дочь.

Инцидент прокомментировали в министерстве просвещения. Главный педагог страны решил уволить руководителя учебного заведения.

"Приняты меры со стороны управления образования. Руководитель данной организации уволен. Каждый раз, когда видим такие факты, однозначно Комитет по охране прав детей немедленно выезжает, участвует в расследовании, и на постоянном контроле комитетом держатся все события. Работа ведётся. И не только по данной школе. По каждому случаю оперативно проводятся совещания", - сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Мать девочки рассказала, что после инцидента сотрудники школы якобы предлагали родителям путёвку в санаторий.

62-летнего охранника арестовали на 15 суток. Полицейские начали расследование по статье "Развращение малолетних". Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Самое читаемое

Наверх