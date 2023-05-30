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Уволен глава СПК "Байконур", допустивший растрату продуктов питания в Кызылорде
На заседании под председательством акима области Нурлыбека Налибаева была дана соответствующая оценка работе корпорации, допустившей растраты продовольствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области.
26 мая в соцсети распространилось видео о выброшенных на свалку овощных отходах. Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация Байконур" подтвердило ликвидацию отходов 25 мая, объяснив ее потерей ыеса продуктов при хранении, что считается естественной убылью.
Однако глава региона счел, что это ошибка главы корпорации и потери можно было предотвратить.
"Самат Нурахметович, действительно, этот поступок вызвал недовольство жителей. Зная, что проблема существует уже давно, вам нужно было вместе со своими специалистами рассмотреть способы использования продуктов на складе для других целей. Дождавшись, пока 126 тонн продукции не станет непригодной для использования, они не изыскали альтернативных путей ее утилизации. Это показывает, что вы, как руководитель, не смогли должным образом координировать работу. Среди нас нет места людям, которые не радеют за общие интересы", - сказал Нурлыбек Машбекович.
После этого председатель правления АО "СПК" Байконур", Самат Ерниязов был освобожден от должности, а руководителю областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгату Дуйсебаеву объявлен строгий выговор.
"Несмотря на то, что в этом году было закуплено в 3 раза больше овощей, чем в предыдущем году (1547,1 тонны), показатель уничтожения в 3 раза меньше, то есть 9,2%. Это результат сохранения качества полученной продукции в соответствии с требованиями", - сообщил в своем докладе Талгат Дуйсебаев.
По данному инциденту будет создана специальная комиссия, обстоятельства происшествия будут тщательно проверены. Чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторилась, поручено выработать соответствующие рекомендации.
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан в перечень продовольственных товаров включены 19 социально значимых товаров. Из осеннего урожая 2023 года установлен объем форвардных закупок на условиях предварительной оплаты 3 453,3 тонн сельскохозяйственной продукции, на пополнение стабилизационного фонда было выделено 901,6 млн.тенге.
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