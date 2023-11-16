Уверены в своей безнаказанности - Дархан Кыдырали об абьюзерах

Депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали считает, что в связи с участившимися случаями насилия, в стране необходим закон против харассмента, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в обществе стала особенно актуальной проблема насилия. Этому поспособствовали громкие резонансные события последних дней. Об этом свидетельствуют и цифры, согласно которым за последние 3 месяца случаев проявления насилия в стране увеличилось в 4 раза", - сказал Дархан Кыдырали в депутатском запросе.

Он добавил, что согласно исследованиям, более половины респондентов (51%) подтвердили наличие харассмента и насилия на рабочем месте. 57,6% женщин, подвергшихся воздействию харассмента, отметили, что эти факты имели место неоднократно.

"Такому состоянию дел сопутствует и отсутствие в стране специального закона против харассмента. Те, кто позволяют себе совершать подобные действия, уверены в своей безнаказанности.

Поэтому очевидно, что ужесточение законодательства в вопросах защиты прав человека в целом и в частности, харрасмента - дело неотложное. Казахстан, где царит верховенство закона, должен быть безопасным и комфортным для человека любого возраста и пола. Потому что от харрасмента страдают не только женщины, но в некоторых случаях и мужчины. Поэтому эта животрепещущая проблема не терпит отлагательств, пора уже говорить об этом во весь голос и незамедлительно", - подчеркнул сенатор.