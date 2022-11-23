Уверенную победу Токаева на президентских выборах объяснила политолог

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Согласно данным, рейтинг доверия главы государства вырос на 10 процентов по сравнению с выборами президента в 2019 году.

На днях стали известны окончательные результаты внеочередных президентских выборов в Казахстане. Победу одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31 процентов голосов. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz политический обозреватель Жанар Тулиндинова рассказала, какие факторы повлияли на столь большой перевес в голосовании, и чем ещё запомнились эксперту прошедшие выборы.

"В первую очередь, стоит отметить, что выборы прошли транспарентно, подотчётно обществу и инклюзивно, не было никакой дискриминации по профессиональному, социальному, половому и прочим признакам. Особенно хочется подчеркнуть, что во время выборов было обеспечено гендерное равенство: впервые в предвыборной гонке участвовали две женщины-кандидатки в президенты. Кроме того, за неделю до выборов состоялись дебаты и, как отмечают в том числе международные наблюдатели, всем кандидатам были предоставлены равные условия по времени представленности", - рассказала Жанар Тулиндинова.

По её словам, победа Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на выборах обусловлена тремя факторами.

"Первый заключается в том, что те преобразования, которые он предложил за 3,5 года с момента вступления в должность главы государства, были успешно реализованы. Эти реформы касались общественно-политической и социально-экономической сфер, также были проведены демократические реформы, была презентована концепция "слышащего государства" и очень ярко в политике президента проявился принцип "люди превыше всего". Особенно это показала пандемия COVID-19, когда казахстанцам были выданы компенсации в размере 42500 тенге, также показательной стала возможность досрочного изъятия пенсионных накоплений", - отметила эксперт.

Вторым фактором, по её мнению, стало то, что Президент на выборы вышел с очень ясной, понятной и близкой избирательной программой, и в её основе лежала универсальная формула - "справедливое государство, справедливая экономика, справедливое общество".

"Как показали январские события, именно справедливость была одним из главных запросов общества, населению нужны были социальная справедливость, демонополизация экономики, равные возможности для всех, открытость и конкурентность в политике. И наконец, третье. Нужно обратить внимание на то, что рейтинг доверия у главы государства вырос по сравнению с выборами 2019 года. Этот показатель сейчас стал выше на 10% и достиг 82%. Я не раз озвучивала мнение, что, скорее всего, притянул к себе протестный электорат, поскольку он сам открыто критикует какие-либо недостатки прежней системы и предлагает альтернативу. Думаю, этими тремя факторами и была обусловлена убедительная победа Касым-Жомарта Кемелевича на выборах", - подчеркнула политический обозреватель.

В целом, выборы прошли как положено - явка избирателей оказалась на том же уровне, что и на референдуме.

"Это и есть показатель политически-активного населения. На юге нашей страны явка традиционно была выше, чем в других. Всё это объясняется местной традиционной культурой, поскольку выборы для них - это не только важный день в жизни страны, но и значимое семейное событие. В тех регионах, как правило, голосовать люди ходят целыми семьями. Однако в больших городах - Астане, Алматы и Шымкенте - по обыкновению мы видим снижение явки. Она примерно сохраняется на уровне европейской, поскольку это общемировой тренд, когда население в мегаполисах в меньшей степени ориентируются на государственную повестку, их больше интересуют приземлённые вопросы, городская повестка, экологические вопросы, благоустройство и транспортная инфраструктура. Для них первичнее комфорт их жизни", - добавила Ж. Тулиндинова.

Спикер полагает, что в следующем году на выборах депутатов маслихатов мы увидим среди кандидатов лидеров мнений, поскольку туда смогут избираться беспартийные кандидаты, самовыдвиженцы. Они будут поднимать актуальные вопросы городских жителей, и это поможет сплотить общество. Тем более, что мы нередко наблюдали, как сегодня горожане легко консолидируются вокруг экологических повесток или точечной застройки, тому подтверждение судьба озера Малый Талдыколь в Астане.