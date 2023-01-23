Увеличивается количество рейсов между Казахстаном и ОАЭ

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В рамках достигнутых договоренностей между авиационными властями РК и ОАЭ по итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ 15-17 января 2023 года, увеличивается количество рейсов между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Так, в целях доступности авиаперевозок и снижения стоимости авиабилетов с 22 января лоукост-авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" увеличила количество рейсов между городами Абу-Даби и Алматы с трёх до четырёх рейсов в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье). Полёты выполняются на воздушных судах типа Airbus A320/A321.

Также авиакомпания "Fly Dubai", начиная с 26 января, планирует увеличение количества рейсов по маршруту Дубай-Астана с десяти до 14 рейсов в неделю и с 28 января по маршруту Дубай-Алматы с десяти до 14 рейсов в неделю.

Кроме того, с 28 февраля авиакомпания "Fly Dubai" планирует возобновить полеты по маршруту Шымкент-Дубай с частотой два рейса в неделю (среда, суббота). Полеты авиакомпании "Fly Dubai2 будут выполняться на воздушных судах типа Б-737.

Важно отметить, что увеличение количества рейсов способствует дальнейшему развитию туристического, делового и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.