С целью повышения доступности авиаперелетов и стимулирования развития внутреннего туризма авиакомпания QAZAQ AIR запустила два субсидируемых авиарейса в Туркестан с 4 января по маршруту Костанай – Туркестан и с 13 января по маршруту Караганда – Туркестан, передаёт BaigeNews.kz. Также с 13 января планируется начать авиаперелеты из Астаны в Туркестан.

Костанай – Туркестан

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и субботам:

IQ 361 Костанай (15:00) – Туркестан (17:20)

IQ 362 Туркестан (17:50) – Костанай (20:00)

Стоимость субсидируемых социально значимых авиарейсов составляет 31 000 тг в одну сторону.

Караганда – Туркестан

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю:

По понедельникам:

IQ 441 Туркестан (09:50) – Караганда (11:40)

IQ 442 Караганда (12:20) – Туркестан (14:00)

По средам:

IQ 441 Туркестан (12:10) – Караганда (14:00)

IQ 442 Караганда (14:40) – Туркестан (16:40)

Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 20 000 тг в одну сторону.

Астана – Туркестан

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю:

По понедельникам:

IQ 369 Астана (07:05) – Туркестан (09:05)

IQ 370 Туркестан (14:40) – Астана (16:55)

По средам:

IQ 369 Астана (09:50) – Туркестан (11:40)

IQ 370 Туркестан (17:20) – Астана (19:20)

Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 17 000 тенге.

Напоминаем, что при покупке билетов на субсидируемые рейсы детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50%.