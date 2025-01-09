Увеличивается число субсидируемых авиарейсов в Туркестан
Рейсы будут выполняться из Астаны, Костаная и Караганды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиакомпания Qazaq Air увеличивает число субсидируемых авиарейсов в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.
С 4 января запущены рейсы по маршруту Костанай – Туркестан и с 13 января – по маршруту Караганда – Туркестан. С 13 января планируется начать авиаперелёты из Астаны в Туркестан.
Рейсы Костанай – Туркестан будут выполняться по понедельникам и субботам:
IQ 361 Костанай (15:00) – Туркестан (17:20)
IQ 362 Туркестан (17:50) – Костанай (20:00)
Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 31 000 тенге в одну сторону.
Рейсы Караганда – Туркестан будут выполняться по понедельникам и средам:
По понедельникам:
IQ 441 Туркестан (09:50) – Караганда (11:40)
IQ 442 Караганда (12:20) – Туркестан (14:00)
По средам:
IQ 441 Туркестан (12:10) – Караганда (14:00)
IQ 442 Караганда (14:40) – Туркестан (16:40)
Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 20 000 тенге в одну сторону.
Рейсы Астана – Туркестан будут выполняться по понедельникам и средам:
По понедельникам:
IQ 369 Астана (07:05) – Туркестан (09:05)
IQ 370 Туркестан (14:40) – Астана (16:55)
По средам:
IQ 369 Астана (09:50) – Туркестан (11:40)
IQ 370 Туркестан (17:20) – Астана (19:20)
Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 17 000 тенге.
При покупке билетов на субсидируемые рейсы детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50%.
Самое читаемое