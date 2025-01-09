Авиакомпания Qazaq Air увеличивает число субсидируемых авиарейсов в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

С 4 января запущены рейсы по маршруту Костанай – Туркестан и с 13 января – по маршруту Караганда – Туркестан. С 13 января планируется начать авиаперелёты из Астаны в Туркестан.



Рейсы Костанай – Туркестан будут выполняться по понедельникам и субботам:

IQ 361 Костанай (15:00) – Туркестан (17:20)

IQ 362 Туркестан (17:50) – Костанай (20:00)

Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 31 000 тенге в одну сторону.



Рейсы Караганда – Туркестан будут выполняться по понедельникам и средам:



По понедельникам:

IQ 441 Туркестан (09:50) – Караганда (11:40)

IQ 442 Караганда (12:20) – Туркестан (14:00)

По средам:

IQ 441 Туркестан (12:10) – Караганда (14:00)

IQ 442 Караганда (14:40) – Туркестан (16:40)

Стоимость субсидируемых авиарейсов составляет 20 000 тенге в одну сторону.

Рейсы Астана – Туркестан будут выполняться по понедельникам и средам:

По понедельникам:

IQ 369 Астана (07:05) – Туркестан (09:05)

IQ 370 Туркестан (14:40) – Астана (16:55)

По средам:

IQ 369 Астана (09:50) – Туркестан (11:40)

IQ 370 Туркестан (17:20) – Астана (19:20)

Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 17 000 тенге.



При покупке билетов на субсидируемые рейсы детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50%.