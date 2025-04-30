Увеличится количество авиарейсов между Астаной и Талдыкорганом
Тему транспортного сообщения подняли жители региона на встрече с вице-министром.
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С мая количество авиарейсов между Астаной и Талдыкорганом увеличится с четырех до пяти в неделю. Об этом сообщил вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев в ходе встречи с жителями Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.
Перелёты выполняются авиакомпанией Qazaq Air на турбовинтовых самолётах De Havilland Dash-8 Q400.
Помимо вопросов авиационного сообщения, участники встречи подняли тему состояния дорожной инфраструктуры в регионе. В частности, жителей интересовал ремонт объездной дороги Талдыкоргана. По словам Аблалиева, министерство транспорта сейчас рассматривает вопрос финансирования проекта.
Также обсуждался участок дороги между сёлами Ақсу и Жаңалық. На этот отрезок уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.
В этом году в регионе планируют восстановить 337 км дорог местного значения, включая 152 км областных и 185 км районных трасс. Для улучшения контроля за проездом тяжеловесного транспорта и предотвращения разрушения дорог внедряются автоматизированные системы измерений (АСИ). На сегодня в области установлено 5 таких комплексов (3 на республиканских трассах, 2 — на местных). Совместно с акиматом прорабатывается установка ещё 8 АСИ.
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