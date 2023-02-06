Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане

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Проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетической отрасли на 2023-2029 годы рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Как отметил министр энергетики Болат Акчулаков, в рамках развития топливно-энергетического комплекса предусмотрены шаги по наращиванию производства товарного газа (+25,5%) и темпов газификации республики (до 63,4% в 2029 году), увеличению выпуска нефтегазохимической продукции (в 6,6 раза), добычи угля (+3%) и снижению энергоемкости экономики (до 5%).



В части электроэнергетики планируется модернизировать ряд существующих и ввести новые генерирующие мощности, что даст дополнительно 11,7 ГВт энергии, а также увеличить долю электроэнергии от возобновляемых источников в общем объеме выработки до 12,5%, снизить уровень износа электросетей до 47% и завершить формирование единой энергосистемы республики.



В нефтегазохимической промышленности намечен запуск крупных проектов, в том числе заводов по производству полиэтилена (1,250 млн тонн в год), бутадиена (319 тыс. тонн), полипропилена (80 тыс. тонн). При этом уровень добычи нефти планируется увеличить за счет расширения производственных мощностей на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке и разработки новых перспективных проектов.



Запланированы меры по дальнейшей цифровизации отрасли: автоматизация учета оборота нефти, газа, нефтепродуктов, выработки и передачи электроэнергии; электронная выдача техусловий для подключения; автоматизация тарифообразования.

