Увеличить штраф за безбилетный проезд в автобусах до 18 тысяч тенге предлагают в Казахстане
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В Астане намерены увеличить штраф за безбилетный проезд с 2 до 5 МРП, то есть с 7 384 тенге до 18 460 тенге. Об этом сообщил и.о. председателя правления транспортной компании City Transportation Systems Абат Шыныбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
"Ежегодные потери автопарков из-за безбилетного проезда составляют от 2,5 до 3 миллиардов тенге. Сотрудники во время рейда выявляют много пассажиров, которые не оплачивают за проезд. Только за прошлый год выявлено 202 тысячи таких нарушений, свыше 10 тысяч человек выплатили штраф. Поэтому на законодательном уровне предлагается внести в КоАП (статьи 602, 623) изменения об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд с 2 МРП до 5 МРП, то есть с 7 384 тенге до 18 460 тенге", - сказал Абат Шыныбеков на заседании маслихата.
Кроме того, для рейдов в общественном транспорте Астаны предлагают привлечь 10 сотрудников местной полицейской службы.
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