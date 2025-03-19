Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики, передает BaigeNews.kz.

Рассмотрены новые подходы Правительства по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил, что только 21,2% активов БВУ приходится на кредитование бизнеса, более 16,5% составляют беззалоговые потребительские кредиты, до 29,6% выросла доля высоколиквидных активов.

В проекте нового Налогового кодекса предлагается сохранить ставку КПН в 20% на доходы от кредитования корпоративного сектора, а для потребительского сектора - 25% и отменить льготы по НДС на сумму порядка 500 млрд тенге в отношении ряда финансовых операций. Данные меры призваны увеличить налоговые отчисления, уравнять налоговую нагрузку и сбалансировать структуру активов банков, перенаправляя их ресурсы в реальную экономику.

Отмечено, что стратегической целью должно стать целенаправленное повышение пределов потенциального ВВП. Это требует понимания, в каких направлениях надо сосредоточить инвестиции и какая институциональная поддержка нужна, чтобы повысить производительность экономики Казахстана в средне- и долгосрочном периоде.

Председатель Правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин представил основные инструменты по поддержке и кредитованию предпринимательства (гиперссылка на материал об инструментах поддержки на сайте Primeminister.kz). В 2024 году общий вклад Холдинга в поддержку секторов экономики составил порядка 4 трлн тенге. В 2025 году на эти цели планируется направить порядка 8 трлн тенге с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году. В рамках вовлечения БВУ в финансирование реального сектора предлагается ряд мер, направленных на повышение ликвидности.

Предусмотрена реализация 84 крупных инвестпроектов. Приоритетное внимание будет уделено отраслям обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и жилищного строительства. Будут увеличены госгарантии, благодаря чему строительные работы охватят порядка 13 тыс. км автодорог и 585 км железных дорог. В рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов за 5 лет инвестируют более 13 трлн тенге, из них в этом году – 1,2 трлн тенге. Ожидается рекордный ввод жилья – не менее 19 млн м².

В свою очередь, председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова сообщила, что БВУ продолжают наращивать кредитование экономики. В 2024 году общее количество бизнес-заемщиков выросло с 441 до 532 тыс. Только за январь текущего года банковский сектор выдал 1,1 трлн тенге новых займов, несмотря на традиционное замедление деловой активности в первый месяц года.