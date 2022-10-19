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  • Увеличить финансирование строительства и капремонта жилья в Алматинской области поручил Токаев
strategy2050.kz Сегодня, 11:11
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Фото: strategy2050.kz

Увеличить финансирование строительства и капремонта жилья в Алматинской области поручил Токаев

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Глава государства рассказал о своём видении развития региона:

"Вы знаете, что в этом году по моему поручению у нас был преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай.  Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа.

Теперь город Қонаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться. Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации  в регионе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На острых проблемах региона остановился далее глава государства:

"Перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития. Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек.

Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья" - поручил президент.

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#Токаев #строительство #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:11
193
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