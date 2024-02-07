Увеличить финансирование АПК в два раза поручил президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, указал на то, заметных результатов по его поручению для развития АПК не достигнуты, передаёт BaigeNews.kz.

"В сентябрьском Послании мною поставлена задача в течение трех лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70 процентов. Заметных шагов для ее решения еще не сделано. Правительству предстоит уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Нужно значительно увеличить число желающих заниматься сельским хозяйством. Надо оказывать всестороннюю поддержку аграриям, которые диверсифицируют посевы и улучшают урожайность. Считаю, что следует пересмотреть применение единого земельного налога. Поскольку на деле здесь много нерешенных вопросов. Основное условие – он должен не только упрощать администрирование, но и учитывать эффективность использования земель", - сказал президент.

Глава государства считает, что все меры господдержки нужно предоставлять по принципу "одного окна", услуги профильных финансовых институтов целесообразно объединить.

Президент также считает, что нужно усилить потенциал Аграрно-кредитной корпорации и передать ей функции акиматов по субсидированию сельского хозяйства. Для этого необходимо объединить услуги льготного кредитования и субсидирования субъектов АПК в рамках одной цифровой платформы.

Президент также поручил увеличить финансирование сферы АПК. При этом средства должны быть не только государственными, но и из других источников.

"Следует максимально, если будет возможность – в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты – до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10 процентов в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также считает, что в стране не работает агрохимия.