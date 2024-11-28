Увеличить долю использования подземных вод планируют в Казахстане

Общие запасы подземных вод Казахстана составляют около 40 кубических километров, из которых около 15 кубических километров уже готовы к использованию, передаёт BaigeNews.kz. На данный момент в экономике страны используется лишь семь-десять процентов от этого объема. В ближайшие годы ведомство планирует существенно увеличить объемы использования подземных вод, направив их на решение ключевых задач: обеспечение населения питьевой водой, орошение сельскохозяйственных угодий и поддержание пастбищ для животноводства. Важнейшей задачей также станет введение строгого контроля за сохранностью и качеством водных запасов, чтобы предотвратить их истощение и загрязнение.

По поручению Президента Казахстана при Министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба. Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, на данный момент уже утвержден штат организации. Ведомство на данный момент работает над некоторыми законодательными актами для работы службы.

"Служба успешно зарегистрирована как юридическое лицо, а штат организации утвержден на уровне 41 человека. Это для начала работы. В настоящее время мы продолжаем работу над изменениями в законодательных актах, которые предусматривают передачу полномочий по регулированию подземных вод от Министерства промышленности и строительства и Министерства сельского хозяйства к местным исполнительным органам. Далее мы планируем обратиться в Министерство финансов для выделения бюджетных средств," — сообщил Нуржан Нуржигитов.

Министр отметил, что для успешного развития службы и внедрения эффективных методов работы она активно взаимодействует с международными партнерами, что позволит значительно улучшить материально-техническую базу Национальной гидрогеологической службы.

Основная задача службы заключается в формировании базы данных, охватывающей более четырёх тысяч разведанных месторождений и участков подземных вод. Это поможет создать полное представление о запасах подземных вод и возможностях их использования, а также оптимизировать водные ресурсы, особенно в водоистощённых районах. Важным аспектом работы станет обеспечение водой населения и ключевых отраслей экономики, включая сельское хозяйство, где орошение является важной составляющей.

Кроме того, в рамках работы службы планируется лицензирование деятельности по поиску и разведке подземных вод, а также бурению гидрогеологических скважин, что поможет лучше регулировать этот процесс и повысить его эффективность.

Для научно-технического обеспечения Национальной гидрогеологической службы при министерстве будет создан специальный совет, который займется обсуждением актуальных проблем гидрогеологии и выработкой путей их решения.