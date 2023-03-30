Увеличить доход от платных парковок планируют в акимате Астаны

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Акимат Астаны намерен увеличить доходы с платных парковок с 5 до 25%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Для этого чиновники хотят пересмотреть договора государственно-частного партнерства.

"Во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы", - сказал Женис Касымбек на встрече с предпринимателями.

Ранее стало известно, что доля дохода акимата от платных парковок составляет всего лишь пять процентов. В дальнейшем эти средства выделяются на ремонт дорог и другие коммунальные работы города. Остальные 95 процентов уходят частникам, установившим данные платные парковки.

По словам акима, данная ставка в пять процентов была установлена еще с 2018 года, однако теперь этот вопрос будет пересматриваться. Сообщается, что доля доходов акимата будет увеличена с пяти до 25 процентов.

Сейчас мы пересматриваем этот договор государственно-частного партнерства в части получаемого акиматом процента от платных парковок. Когда процесс пересмотра завершится, мы ещё раз пригласим общественность, палату предпринимателей и обсудим этот вопрос. Кроме того, было поручение по строительству в Астане крытых парковочных мест. На данный момент наши коллеги из другого управления занимаются этим вопросом, - рассказал руководитель управления транспорта Жансулан Сапарбаев.

На сегодняшний день в столице расположено 5900 платных парковок, ранее 1600 платных парковок на территориях социальных объектов были демонтированы и закрыты.