Увеличилось количество субъектов МСБ в Казахстане

По состоянию на 1 мая 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 2,2 млн субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Это на 1,1% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz.

Тем временем количество уже действующих субъектов МСБ увеличилось на 2,1% за год, до 2 млн единиц.

Больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства было задействовано в секторе торговли и ремонте автомобилей (717,7 тыс.), сельском хозяйстве (299,1 тыс.) и обрабатывающей промышленности (106,1 тыс.).

В региональном разрезе больше всего субъектов МСБ пришлось на Алматы (352,8 тыс.) и Астану (232,8 тыс.), а также на Туркестанскую (204,3 тыс.) и Алматинскую (136,7 тыс.) области.

В целом развитие малого и среднего предпринимательства демонстрирует устойчивый рост. К примеру, по итогам 2023 года выпуск продукции такими компаниями составил 68,7 трлн тг, увеличившись по сравнению с 2022-м в сопоставимых ценах на 16%.

В свою очередь, численность занятых в МСБ по состоянию на 1 января 2024 года составила 4,3 млн человек — на 5,3% больше, чем годом ранее.

Кроме того, значимость МСБ в экономике страны постепенно увеличивается. Так, по итогам 2023 года доля МСБ в ВВП достигла 36,5%, в то время как пятью годами ранее, в 2018-м, она составляла 28,4%.

Один из факторов роста малого и среднего предпринимательства в стране — развитие цифровых услуг. Сейчас, благодаря цифровизации, ведение бизнеса стало намного проще. Плюсы есть во всём — как в финансовом плане, так и в целом в ведении операционной деятельности.

Одним из популярных направлений для бизнеса являются цифровые решения от банков страны. Цифровые услуги БВУ для МСБ стали настолько востребованными, что крупнейшие банки создают для этих целей отдельные сервисы и мобильные приложения, формируя для предпринимателей целостную экосистему.

Ранее развитию сектора препятствовали такие факторы, как бюрократия, трудности при открытии бизнеса и его легальном ведении. Однако благодаря технологиям, которые упростили все этапы, переход МСБ в онлайн способствует сокращению теневой экономики. Если раньше на открытие бизнеса уходили дни, значительные ресурсы и усилия, то теперь всё можно сделать за несколько минут через интернет, без затрат и потерь времени.

В целом развитие цифровизации сопровождается ростом эффективности МСБ. К примеру, сейчас доля действующих предприятий от зарегистрированных достигает 92,2%, при этом в начале 2023 года она составляла 89,7%, а в 2022-м — 84,5%. То есть после регистрации компании стали быстрее запускать свои бизнес-процессы и в дальнейшем не останавливаться в своей работе. При нынешних возможностях запустить и продолжить свой бизнес действительно стало удобнее и проще.