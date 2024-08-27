Увеличилось количество поддерживающих строительство АЭС казахстанцев - Саткалиев

В Казахстане увеличилось количество граждан, поддерживающих строительство АЭС, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, это показывают последние результаты опросов.

"Работа, проведённая совместно с национальным ядерным центром, институтом ядерной физики, лидерами общественного мнения, представителями ядерных ассоциаций, активными гражданами дала позитивный эффект. Существенно изменилось мнение в пользу строительства станций. Последние опросы показывают хороший прогресс. На 15 процентов увеличилось количество респондентов, поддерживающих строительство атомной электростанции в Казахстане", - сказал министр в кулуарах международной выставки ядерных технологий KazAtomExpo.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июне 2024 года объявил о проведении в Казахстане референдума по строительству атомной электростанции. Глава государства подчеркнул, что окончательное решение по референдуму примут граждане Казахстана.