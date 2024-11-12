Увеличение производства лекарств ожидается в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова сообщила, что фармацевтическая промышленность Казахстана представлена 207 производителями, из них 43 производители лекарственных средств, передаёт BaigeNews.kz.



В 2024 году объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился до 124 млрд тенге, рост составил 18%.

"За 2024 год в рамках долгосрочных договоров осуществлена поставка 702 наименований фармацевтической продукции. В 2025 году ожидается увеличение производства до 1728 наименований", — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Министр добавила, что в рамках продолжения работ по импортозамещению с 2025 года будет расширен перечень выпускаемых отечественных препаратов с поддержкой существующих отечественных товаропроизводителей, активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, а также пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.