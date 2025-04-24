Сегодня в Астане проходит 34-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, основной темой которой вновь становятся вопросы укрепления межэтнического согласия и этносоциального единства. Депутат Мажилиса Парламента РК, член АНК Максим Рожин в беседе с BaigeNews.kz отметил, что в условиях глобальной турбулентности и внутренних вызовов роль Ассамблеи продолжает расти.

По мнению Максима Рожина, Казахстану следует внимательно анализировать международный опыт и избегать ошибок, с которыми сталкиваются другие страны. Именно поэтому, вопрос интеграции этнических мигрантов и меньшинств, должен активно обсуждаться на площадке АНК.

"Сегодня во всем мире остро стоят вызовы, связанные с экономическим неравенством между регионами и этническими группами. Нам необходимо обсуждать и решать вопросы интеграции, в том числе через образование и культурный обмен. Помимо этого, программа преподавания казахского языка как государственного — это основа, которая должна оставаться в центре внимания", — считает Рожин.

Депутат подчеркнул, что увеличение присутствия Ассамблеи в регионах — актуальный запрос, и инициативы в этом направлении должны быть озвучены. Региональные диалоговые площадки и встречи с жителями, по его мнению, помогут глубже выявлять запросы общества и предотвращать потенциальные социальные напряжения.

"Для сельской молодёжи важно не только трудоустройство, но и знание культурных ценностей, прав и традиций различных этносов. Это путь к более устойчивому и мирному будущему. Увеличение присутствия Ассамблеи в регионах — это актуальный запрос общества, и, уверен, на сессии прозвучат конкретные инициативы по этому направлению", — поделился он.

Рожин напомнил, что Глава государства на предыдущих сессиях неоднократно акцентировал внимание на необходимости строить будущее на основе этнической толерантности и уважения друг к другу. По словам спикера, сегодня, как и прежде, АНК сосредоточена на вопросах предотвращения межэтнических конфликтов и укрепления диалога между этносами.

"Учитывая общественный запрос, Ассамблея будет держать в фокусе вопросы межэтнического согласия. Думаю, и на этой сессии будут озвучены конкретные задачи в этом направлении", — добавил он.

Он также отметил, что за 30 лет существования Ассамблеи её задачи эволюционировали: от представительства этнических групп — к формированию устойчивой гражданской идентичности. 34-я сессия АНК продолжит работу в течение дня. Ожидается выступление Главы государства, а также принятие ряда новых инициатив.