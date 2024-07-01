Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?

Объём воды увеличился в Малом Аральском море - в водоём поступило 1,1 миллиарда кубометров влаги. Как изменения сказались на объекте и каково его экологическое состояние? Об этом BaigeNews.kz рассказали эксперты.

В 1960-е годы Аральское море считалось четвертым по размеру озером в мире, занимая площадь почти 70 тысяч квадратных километров. Питали его реки Сырдарья и Амударья.

Бессточное солёное озеро на границе Казахстана и Узбекистана ранее простиралось на 430 километров в длину и 234 километра в ширину. В его водах обитали 34 вида рыб, из которых 24 являлись промысловыми. На его берегах функционировали несколько рыбозаводов и судоходных предприятий.

Нерациональное использование воды для ирригации сельскохозяйственных угодий в советский период нарушило водный баланс региона, что привело к деградации Арала. Лишь в начале 1980-х годов в СССР начали предприниматься первые меры по поддержке жителей Приаралья, но о спасении самого озера почти не говорилось.

Все это привело к тому, что в 1989 году Аральское море разделилось на два водоема: Малый Арал (на территории Казахстана) и Большой Арал (в Узбекистане). В 2002 году Большое Аральское озеро дальше дробилось на восточную и западную части. В 2014 году восточное озеро полностью испарилось.

"Увеличение воды позволит улучшить экологические показатели"

В течение нескольких лет фиксировалось постепенное уменьшение объемов воды в Северном Арале. И лишь с начала 2024 года наблюдается устойчивая тенденция к росту водных запасов. Кандидат географических наук, член ассоциации гидрогеологов Эскандер Турсунов объясняет увеличение уровня воды увеличением осадков в этом году.

"Увеличение уровня воды в Аральском море в этом году вызвано увеличением осадков. Возможно, паводковая ситуация в северных и центральных областях Казахстана, а также гидрологический прогноз весеннего половодья РГП "Казгидромет" способствовали сработке водохранилищ", – говорит эксперт.

По его мнению, увеличение уровня воды в водном объекте может улучшить экологическое состояние Северного Арала.

"Сейчас Аральское море разделено на малый Арал и Западный Арал Кокаральской перемычкой. Казахстан, используя ресурсы реки Сырдарья, пытается сохранить часть Аральского моря. Увеличение уровня Малого Арала позволит улучшить экологические показатели на казахстанской территории Приаралья", – говорит Эскандер Турсунов.

Экологическая катастрофа негативно повлияла на близлежащие регионы. Это сказалось и на здоровье населения. Ввод больших массивов орошения в бассейнах рек Амударья и Сырдарья с 70-х годов привел к резкому осушению обширных территорий дна моря, подчеркивает эксперт.

"На этих местах образовались так называемые маршевые солончаки, соли которых выносились в атмосферу. По прямым инструментальным измерениям количество солей в год определялось в размере 40-60 млн тонн. По исследованиям ученых СССР эта цифра достигла 460 млн тонн в год. Распространение солей на прилегающей территории, в основном в Кызылординской области, вызвало многочисленные заболевания местного населения вплоть до угнетения иммунитета человеческого организма. В этом состоянии население прилегающих к Аральскому морю регионов находится до сих пор", – говорит Эскандер Турсунов.

Помимо этого, по его словам, основные проблемы казахстанской части Приаралья носят в основном социально-экономический характер. Основным видом трудовой деятельности местного населения было рыболовство. Но после обмеления произошло их разорение. Сейчас рыболовство присутствует только в дельтовых озерах Сырдарьи, утверждает эксперт.

Последствия экологической катастрофы сказались и на мировом климате.

"В тех процессах, которые происходят с мировым климатом, есть существенная доля солей со дна Аральского моря. 460 млн тонн солей сравнимо с массовыми извержениями вулканов, после которых наступали ледниковые периоды. Природный механизм такой – мелкие частицы являются ядрами конденсации. То есть атмосферная влага, находящаяся в парообразном состоянии, конденсируется вокруг частицы соли и образует капельку воды, которая выпадает в том числе и на горные территории. В результате выпадения на ледники соленой воды они интенсивно тают, что приводит к деградации оледенения и увеличению стока горных рек. Такой механизм саморегуляции позволял поддерживать водные объекты – Аральское море, озеро Балхаш в определенных рамках. Вмешательство человека нарушило этот механизм, что и вызвало катастрофу. Поднимаясь на высоту, частицы соли включаются в общециркуляционный планетарный атмосферный процесс и достигают любой точки планеты", – говорит Эскандер Турсунов.

Он также добавляет, что вместе с ростом активности солнца, наблюдаемым в последние десятилетия, происходит и неустойчивость атмосферных процессов.

"Сейчас мы находимся в периоде, который наблюдался в 14-15 веках. Он сопровождался ураганами, мощными ливнями, засухами и другими опасными природными явлениями. После, в 16 веке, наступил малый ледниковый период. А период с 9 по 11 век назывался климатическим оптимумом, в это время в Англии рос виноград, климат был более теплым. Соответствующие климатические процессы происходят и в Казахстане с учетом местных условий".

Строительство Кокаральской плотины улучшило экологическую ситуацию в казахстанской части Приаралья. Но для существенного улучшения состояния водного объекта необходимо полностью отказаться от выращивания риса в бассейне реки Сырдарья, считает Эскандер Турсунов.

"За четыре года потеряли семь кубокилометров воды"

Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии и водной безопасности Амражан Таиров также считает, что увеличение уровня воды в Северном Аральском море связано с более-менее благоприятной обстановкой и соглашением Казахстана в рамках МКВК (Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии) стран Центральной Азии.

Он отмечает, что уровень воды поднялся, но незначительно.

"На один кубокилометр воды стало больше по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. В целом, если посмотреть, у нас не хватает шести кубокилометров воды до оптимального проектного уровня, которому всегда придерживались. Это отметка 42 метра и объем 27 кубокилометров в год. Мы строго придерживались этого уровня. Но за последние четыре года, из-за отсутствия стока воды, мы потеряли семь кубокилометров воды, что составляет около 25 процентов объема Северного Аральского моря. Нам теперь нужно наращивать этот объем, потому что вся водная экосистема Малого Аральского моря и аквальных природных комплексов Приаралья за последние 15-20 лет адаптировалась и подстроилась именно под этот уровень. У нас сейчас 21 кубокилометр воды. В весенне-зимний период этого года было достаточно осадков. Все реки в весенний период были полноводными. Этот год был особенным для Сырдарьи тоже. В целом в этом году ситуация лучше, чем в прошлом и позапрошлом году", - говорит эксперт.

По его словам, во многом ситуация на Северном Аральском море зависит от реки Сырдарья.

"Река Сырдарья трансграничная. Так как мы находимся в низовьях, мы зависим от соседей, от того, сколько воды они нам будут спускать по Сырдарье вниз. Полностью сток Сырдарьи - это около 80 процентов формируется в Кыргызстане, около 15 процентов в Узбекистане. Всего лишь пять процентов формируется у нас, это незначительный объем. С тем объемом, который нам спускают, казахстанская сторона пытается сохранить оптимальное функционирование Малого Аральского моря и водно-болотных угодий низовий реки Сырдарьи", – говорит эксперт.

Снижение уровня воды в Аральском море за последние четыре года связано с потеплением климата и засухой в регионе. Вода является лимитирующим фактором устойчивого развития экосистемы Приаралья.

"Аральское море, которое мы смогли сохранить, - это сердце Евразии. Это как пульсирующая часть живого континента. Сохранение небольшой части Аральского моря дает нам стимул для того, чтобы мы и дальше прилагали все усилия, чтобы сохранить этот уникальный водный объект для будущих поколений. В свое время Сырдарья давала около 40 процентов стока, Амударья - оставшиеся 60 процентов. Но в последние десятилетия по Амударье нет никакого стока в Аральское море", – говорит эксперт.

Усложняет ситуацию и то, что раньше Аральское море питали стоки Амударьи и Сырдарьи, но в последние десятилетия по реке Амударья водного стока в Аральское море практически нет. Лишь Сырдарья доносит свои воды, хоть и в ограниченном объеме. Из-за того, что от рек нет достаточного стока, в северной части Аральского моря нет излишков воды, которую Казахстан ежегодно сбрасывал в Большой Арал. В итоге северная часть Аральского моря постепенно мелеет, а от Большого Арала в Узбекистане сохранилась лишь его западная часть с высокой минерализацией воды, утверждает эксперт.

Климатические изменения и антропогенные воздействия в бассейне Аральского моря начали проявляться в 60-х годах. Именно тогда нужно было принимать кардинальные меры, но этот момент, который длился десятилетиями, был упущен.

"Арал мог бы 150 лет благополучно существовать, наверное. Но мы его естественный процесс ускорили буквально за 30 лет. В итоге получили то, что имеем", — говорит Амражан Таиров.

Нынешнее увеличение уровня воды в Аральском море незначительно и не сильно влияет на водный объект. Однако это всё равно создает положительный эффект для экологической ситуации Аральского моря.

Эксперт отмечает, что сохранение оставшейся части Арала важно не только для климата Центральной Азии, но и всего мира. По разным оценкам, в Арале находится от 100 до 150 миллиардов тонн солей. В случае, если оставшаяся часть водного объекта будет потеряна (испарится), соли разнесутся по всему миру в ещё больших масштабах. Сейчас это составляет до 100 млн тонн солей. Это может привести, например, к ускорению таяния ледников. Мелкодисперсные частицы (пыль, соль), разносимые ветрами, могут оседать на поверхности высокогорных ледников, которые будут впитывать тепло и увеличивать скорость таяния ледников, утверждает эксперт. Эти процессы взаимосвязаны.

Экологическая катастрофа на Арале является единственным случаем в мире, полностью рукотворного характера, и по площади не имеющего аналога.