Утверждён размер фитр-садака в 2025 году
Заявление сделали в Духовном управлении мусульман Казахстана.
Сегодня, 16:26
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Сегодня, 16:26Сегодня, 16:26
207Фото: baigenews.kz
Отдел Казахстанского муфтията установил дату начала Рамадана в этом году и размер фитр-садака, передаёт BaigeNews.kz.
Священный месяц начнётся 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта — священная ночь аль-Кадр. 30 марта — праздник Ораза айт.
На заседании правления Казахстанского муфтията, которое прошло под председательством главного муфтия Наурызбая хазірета Тағанұлы, утверждено, что сумма фитр-садака по всей стране составит 655 тенге, исходя из средней цены на два килограмма муки.
В прошлом году она составляла 640 тенге.
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