  • 18 Февраля, 17:37
  • BAIGENEWS

Утверждён размер фитр-садака в 2025 году

Заявление сделали в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Сегодня, 16:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26
207
Фото: baigenews.kz

Отдел Казахстанского муфтията установил дату начала Рамадана в этом году и размер фитр-садака, передаёт BaigeNews.kz.

Священный месяц начнётся 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта — священная ночь аль-Кадр. 30 марта — праздник Ораза айт.

На заседании правления Казахстанского муфтията, которое прошло под председательством главного муфтия Наурызбая хазірета Тағанұлы, утверждено, что сумма фитр-садака по всей стране составит 655 тенге, исходя из средней цены на два килограмма муки.

В прошлом году она составляла 640 тенге.

Самое читаемое

Наверх