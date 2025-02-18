Отдел Казахстанского муфтията установил дату начала Рамадана в этом году и размер фитр-садака, передаёт BaigeNews.kz.

Священный месяц начнётся 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта — священная ночь аль-Кадр. 30 марта — праздник Ораза айт.

На заседании правления Казахстанского муфтията, которое прошло под председательством главного муфтия Наурызбая хазірета Тағанұлы, утверждено, что сумма фитр-садака по всей стране составит 655 тенге, исходя из средней цены на два килограмма муки.

В прошлом году она составляла 640 тенге.