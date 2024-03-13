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Утверждён новый список категорий работников для стажировок по "Болашак"

Сегодня, 16:53
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Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: Миннауки и высшего образования РК

Под председательством госсоветника РК Ерлана Карина состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Принято решение пересмотреть список категорий работников для прохождения стажировок в рамках международной стипендии "Болашак" на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках cтратегии развития стипендии "Болашак" на 2024-2026 годы подготовка и переподготовка кадров проводится по заявкам госорганов. 

В список включены следующие категории:

  • инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса;
  • педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования; 
  • медицинские работники;
  • государственные служащие;
  • работники средств массовой информации;
  • работники сферы культуры, туризма и спорта;
  • судьи и работники судов.

Длительность стажировок составляет от одного до 12 месяцев. Стажировку можно пройти в ведущих университетах, научно-исследовательских центрах, отраслевых организациях более 40 стран. 

Требования к претендентам на прохождение стажировки:

  • наличие безусловного приглашения (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации;
  • общий стаж работы не менее трёх лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов непрерывно последние 12 месяцев;
  • наличие действительного официального сертификата о сдаче экзамена по КАЗТЕСТ с результатом не менее уровня В1;
    - IELTS: 5.0 из 9.0; TOEFL: IBT 35 из 120, PBT/ ITP 417 из 677, DET 75 и выше. 

Стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

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