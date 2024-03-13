Утверждён новый список категорий работников для стажировок по "Болашак"

Под председательством госсоветника РК Ерлана Карина состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Принято решение пересмотреть список категорий работников для прохождения стажировок в рамках международной стипендии "Болашак" на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках cтратегии развития стипендии "Болашак" на 2024-2026 годы подготовка и переподготовка кадров проводится по заявкам госорганов.

В список включены следующие категории:

инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса;

педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

медицинские работники;

государственные служащие;

работники средств массовой информации;

работники сферы культуры, туризма и спорта;

судьи и работники судов.

Длительность стажировок составляет от одного до 12 месяцев. Стажировку можно пройти в ведущих университетах, научно-исследовательских центрах, отраслевых организациях более 40 стран.

Требования к претендентам на прохождение стажировки:

наличие безусловного приглашения (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации;

общий стаж работы не менее трёх лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов непрерывно последние 12 месяцев;

наличие действительного официального сертификата о сдаче экзамена по КАЗТЕСТ с результатом не менее уровня В1;

- IELTS: 5.0 из 9.0; TOEFL: IBT 35 из 120, PBT/ ITP 417 из 677, DET 75 и выше.

Стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.