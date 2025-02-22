Постановлением правительства утверждён генеральный план Косшы до 2038 года. Документ обеспечит комплексное развитие города, направленное на улучшение его социальной, экономической и инженерной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Генплан определяет стратегические цели, такие как расширение жилого строительства, развитие транспортной системы, улучшение социальной инфраструктуры и поддержание экологической устойчивости.

Развитие города будет осуществляться по нескольким ключевым направлениям: развитие жилой застройки и социальных объектов, улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие промышленности и предпринимательства, экологическая устойчивость и озеленение, оптимизация городских территорий и учёт роста численности населения.

Общая площадь города составляет 60,2 квадратных километра. В генеральном плане предусмотрено эффективное использование территории, определены функциональные зоны общественных и жилых районов. Согласно прогнозу, численность населения возрастёт с 51,7 тысячи человек в 2023 году до 107 тысяч человек в 2030 году и 150 тысяч человек в 2038 году.

В связи с увеличением населения поставлены цели по снижению уровня безработицы до 3%, повышению средней заработной платы и стимулированию экономической активности.

Особое внимание уделяется также жилищному строительству и социальной инфраструктуре. Для обеспечения доступности жилья в городе будут возведены малоэтажные, средне- и многоэтажные жилые дома. Запланировано строительство индивидуального жилья на площади 900 га, а многоэтажного – на 360 га. В настоящее время общий жилой фонд составляет 1,28 млн м².

К 2038 году планируется построить дополнительно 4,5 млн м² жилых площадей. Для обеспечения комфортной жизни жителей города генеральным планом предусмотрено строительство следующих социальных объектов: 31 детского сада (13,5 тысячи мест), 16 школ (23,8 тысячи мест), областной больницы (900 коек) и 7 поликлиник, многофункциональных культурных центров, библиотек, театров.

Не остались без внимания и общественные зоны отдыха. В генеральный план также включены парки, цветники и прибрежные зоны.

Для улучшения транспортной системы города предусмотрен план строительства новых автомагистралей и дорожные переходы, а также развитие общественного транспорта. Будут созданы новые транспортные коридоры и объездные дороги. Общая протяжённость маршрутов общественного транспорта достигнет 81,04 км. Также предусмотрено строительство нового автобусного парка и стоянок для общественного транспорта.

В части инженерной инфраструктуры планируется расширение сетей водопроводов и канализационных сетей, а также полная газификация города и развитие ливневой системы.

Основное внимание будет уделено развитию промышленности и предпринимательства. В городе запланированы проекты по созданию промышленной зоны площадью 264 га, строительству транспортно-логистических комплексов и складов, развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, торгово-сервисных центров.

В генеральном плане особое внимание уделяется поддержанию экологической устойчивости. Были также включены меры по охране окружающей среды. Например, в рамках благоустройства территории планируется озеленить 132,5 га территории, благоустроить берега реки Саркырама, открыть пункты переработки отходов, усовершенствовать систему очистки сточных вод, установить станции мониторинга качества воздуха в городе, а также построить новые парки и скверы, зеленые защитные полосы.