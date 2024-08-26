Утверждены типовые правила аккредитации журналистов в Казахстане
Сегодня, 21:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
95Фото: baigenews.kz
Приказом министра культуры и информации РК утверждены Типовые правила аккредитации журналистов, передаёт BaigeNews.kz.
Правила устанавливают порядок аккредитации представителей СМИ при государственных органах и организациях Республики Казахстан.
Ознакомиться с правилами можно по ссылке.
Новые правила вступили в силу 20 августа.
Самое читаемое
- Свадьбу известного казахстанского боксёра обсуждают в Сети
- Что за девушка была в самолёте с Павлом Дуровым накануне его задержания
- Женщину и годовалого малыша выбросили из окна в Москве
- Союз журналистов Казахстана высказался по поводу ареста Павла Дурова
- Водители устроили драку посреди дороги в Павлодаре