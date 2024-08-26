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Утверждены типовые правила аккредитации журналистов в Казахстане

Сегодня, 21:39
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baigenews.kz Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: baigenews.kz

Приказом министра культуры и информации РК утверждены Типовые правила аккредитации журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

Правила устанавливают порядок аккредитации представителей СМИ при государственных органах и организациях Республики Казахстан.

Ознакомиться с правилами можно по ссылке.

Новые правила вступили в силу 20 августа.

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