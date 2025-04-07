Как сообщается, при осуществлении своей деятельности по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации журналист должен иметь при себе удостоверение журналиста, а также носить отличительный знак по форме.

Министр культуры и информации приказом от 1 апреля 2025 года утвердила Правила деятельности журналиста (представителя средств массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста, передаёт BaigeNews.kz .

осуществляет сбор, обработку, подготовку сообщений и материалов, запрашивает, получает и распространяет информацию;

не совершает действия, которые создают помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности имущества, а также препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях;

не препятствует законным действиям организатора и участников мирных собраний, а также сотрудников государственных органов, организаций.

Для обеспечения профессиональной деятельности журналиста местный исполнительный орган принимает соответствующие меры по обеспечению представителей СМИ оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган.

Оперативный пресс-центр должен соответствовать следующим условиям:

ограничение лентой;

обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;

обеспечение электроснабжением;

обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае их угрозы жизни и здоровью.

При этом журналист осуществляет свою деятельность по сбору, обработке, подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации как на месте (территории) оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

Предусматривается, что местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания для сопровождения журналистов к оперативному пресс-центру, содействия в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов.

Формами отличительных знаков журналиста являются жилет ярко-синего цвета, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.