Утверждены правила начисления должностного оклада госслужащих по стажу работы

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В Казахстане постановлением правительства утвердили Правила исчисления стажа работы госслужащих для установления должностного оклада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

В стаж, дающий право на установление должностного оклада в соответствии с коэффициентами для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления государственных служащих, включается всё время пребывания на государственной службе. Оно исчисляется с момента назначения или избрания на должность до прекращения госслужбы.

Основаниями для рассмотрения вопроса установления стажа, дающего право на установление должностного оклада, являются:

заявление госслужащего;

назначение госслужащего на должность в госоргане.

Основными документами для определения стажа, дающего право на установление должностного оклада, являются трудовая книжка или послужной список.



Стаж определяется комиссией по установлению трудового стажа. Решение комиссии оформляется протоколом, копия которого передается в бухгалтерию.

При этом базовый должностной оклад для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий составляет 17 697 тенге.