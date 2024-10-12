Утверждены новые правила сдачи Казтеста

Министерство науки и высшего образования РК утвердило новые правила теста на знание казахского языка — Казтеста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Теперь Казтест можно будет сдать как в бумажном, так и в электронном формате. Длительность тестирования составляет 1 час 10 минут для диагностического и 2 часа 7 минут для сертификационного. Тесты включают в себя блоки "Аудирование" – 20 заданий, "Чтение" – 40 заданий, "Письмо" (только для сертификационного) – 2 письменных задания и "Говорение" (только для сертификационного) – 2 устных задания", — сообщили в Миннауки.

Для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать минимальный проходной балл по каждому блоку теста. Этот балл устанавливается в пределах от 30% до 80% правильных ответов. Максимальное количество баллов, которые можно получить по блокам "Письмо" и "Говорение", составляет 50 баллов.