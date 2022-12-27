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Flickr Сегодня, 14:02
163
Сегодня, 14:02
163
Фото: Flickr

Утверждена концепция защиты и развития конкуренции

Первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал о проделанной работе ведомства в текущем году и планах на следующий год, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства неоднократно подчёркивал, что демонополизация экономики является национальным приоритетом. В этом году указом президента утверждена концепция защиты и развития конкуренции. Этот документ объявлен главным направлением деятельности президента, правительства, центральных государственных и местных исполнительных органов по развитию конкуренции.

"Кроме того, для реализации концепции, в которой проведён анализ современного состояния конкуренции и обозначены основные проблемы, министерствами разрабатываются дорожные карты. Таким образом, к работе по развитию конкуренции будут привлечены все государственные органы. Будет предоставлена возможность информировать об основных направлениях работы и состоянии конкуренции в основных отраслях экономики", — сказал спикер.

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#Рустам Ахметов #концепция #конкуренция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:02
163
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