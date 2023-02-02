Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана

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Документ предусматривает видение развития всех отраслей транспорта и охватывает вопросы развития железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транспорта, а также логистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева постановлением правительства РК утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, министерством индустрии и инфраструктурного развития РК будут приняты меры по ее своевременной реализации. Ожидается, что эти меры позволят обеспечить доступную, безопасную и инклюзивную мобильность, а также укрепление конкурентоспособности страны и становление транзитным хабом.