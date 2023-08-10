Утвержден комплексный план развития города Степногорск

Утвержден комплексный план социально-экономического развития города Степногорск на 2023 – 2027 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.

По сообщению пресс-службы кабмина, на реализацию плана до 2027 года планируется направить порядка 107 млрд тенге, в том числе свыше 62 млрд тенге частных инвестиций.

"Основная доля расходов (58,3 млрд тенге) предусмотрена на развитие и снижение износа жизнеобеспечивающей инфраструктуры (23 проекта). В частности, за счет частных инвестиций планируется провести капитальный ремонт ТЭЦ. Согласно Плану, до 2027 года объем промышленного производства в городе будет обеспечен на уровне 550 млрд тенге, при этом продукция обрабатывающего сектора составит не менее 70%. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства будет увеличен на 10%", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что особое внимание в документе уделено вопросам трудоустройства, в первую очередь молодежи, и решению проблем дефицита кадров на предприятиях. В сфере здравоохранения повышение кадрового потенциала планируется реализовать за счет открытия медицинского колледжа. На улучшение оказываемых медицинских услуг повлияет также проведение капитального ремонта и техническое оснащение центральной городской больницы.

Вместе с тем запланированы мероприятия по решению экологических проблем. Так, предполагается снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (до 9,8 тыс. тонн), повысить ответственность промышленных предприятий по исполнению принятых природоохранных обязательств.

Долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии к обозначенному сроку планируется увеличить с 74% до 90%.