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Лента новостей

z-ostrovok.ru Сегодня, 14:04
138
Сегодня, 14:04
138
Фото: z-ostrovok.ru

Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут

Новогодние утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Рост заболеваемости коронавирусом не так высок, чтобы испортить праздник. Так в кулуарах правительства сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Тем не менее идёт рост вирусных инфекций. За сутки в стране выявляют более 200 заболевших коронавирусом. Минздрав рекомендует в местах массового скопления носить маски.

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#корпоратив #утренник #Ажар Гиният
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:04
138
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