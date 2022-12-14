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138Фото: z-ostrovok.ru
Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут
Новогодние утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Рост заболеваемости коронавирусом не так высок, чтобы испортить праздник. Так в кулуарах правительства сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.
Тем не менее идёт рост вирусных инфекций. За сутки в стране выявляют более 200 заболевших коронавирусом. Минздрав рекомендует в местах массового скопления носить маски.
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