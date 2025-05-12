12 мая в 06:33 по времени Астаны сеть сейсмологических станций зафиксировала землетрясение в горах на территории Кыргызстана - в 234 километрах к юго-западу от Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров и достигли магнитуды 4,8 по шкале MPV, с энергетическим классом 10,4.

Согласно данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений МЧС РК, землетрясение не ощущалось на территории Казахстана. Однако в Кыргызстане оно дало о себе знать: по информации Института сейсмологии Национальной академии наук КР, эпицентр располагался всего в 9 километрах от села Джаны-Талап.

Жители нескольких сел почувствовали слабые колебания: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя и Кок-Джар интенсивность составила 3,5 балла, в Кыдыралы, Сары-Иймек и Байченчек - 3 балла.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.