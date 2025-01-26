Дело о жестоком убийстве ребёнка рассмотрел городской суд по уголовным делам Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

На скамье подсудимых оказалась 30-летняя женщина. Ей вменяли часть третью статьи 99 УК РК (Убийство малолетнего лица).

Согласно материалам дела, в июне 2024 года подсудимая вместе с шестилетней племянницей находилась в cъёмной квартире, по улице Акпан батыр. З0-летняя женщина решила наказать девочку за то, что та проснулась и плакала: связала ребенку руки и ноги, а затем начала бить. Когда девочка потеряла сознание, родственница наполнила ванну водой и утопила в ней ребёнка.

В суде женщина своей вины не признала, но суд учёл вещественные доказательства и результаты экспертиз и вынес обвиняемой приговор.

"Прокурор запросил для К. 20 лет лишения свободы. Представитель потерпевшей стороны заявил, что родители ребенка простили подсудимую, и попросил не назначать строгого наказания. Подсудимая не признала свою вину и ходатайствовала о смягчении приговора", — сообщили в пресс-службе суда.

Женщину признали виновной в убийстве ребёнка и осудили на 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении средней степени безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.