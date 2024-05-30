Ребёнок утонул в Туркестанской области
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
123Фото: МЧС РК
Спасатели Туркестанской области нашли утонувшего ребёнка в реке Балдыберек. По данным МЧС, ребенок купался в неположенном месте,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Мальчик 2007 года рождения был найден в реке Балдыберек в селе Онтустик Толебийского района.
Причиной гибели послужило купание в запрещённом месте", - говорится в сообщении.
МЧС призывает родителей следить за несовершеннолетними детьми. Купание в запрещенных местах опасно для жизни!