Ребёнок утонул в Туркестанской области

Спасатели Туркестанской области нашли утонувшего ребёнка в реке Балдыберек. По данным МЧС, ребенок купался в неположенном месте,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Мальчик 2007 года рождения был найден в реке Балдыберек в селе Онтустик Толебийского района. Причиной гибели послужило купание в запрещённом месте", - говорится в сообщении.

МЧС призывает родителей следить за несовершеннолетними детьми. Купание в запрещенных местах опасно для жизни!