  • 30 Мая, 18:42
  • BAIGENEWS

Ребёнок утонул в Туркестанской области

Сегодня, 17:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: МЧС РК

Спасатели Туркестанской области нашли утонувшего ребёнка в реке Балдыберек. По данным МЧС, ребенок купался в неположенном месте,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Мальчик 2007 года рождения был найден в реке Балдыберек в селе Онтустик Толебийского района.

Причиной гибели послужило купание в запрещённом месте", - говорится в сообщении.

МЧС призывает родителей следить за несовершеннолетними детьми. Купание в запрещенных местах опасно для жизни!

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