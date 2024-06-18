Утильсбор быть или не быть: в Минпроме показали как собирают автомобили на заводах в Алматы

При упоминании словосочетания "казахстанский автопром" у большинства населения возникают большие вопросы относительно того, может ли автомобиль называться казахстанским, если в нашей стране его только собирают. Аналогичные вопросы имеются и у авторов петиции за отмену утильсбора, которую сейчас рассматривает рабочая группа при профильных министерствах. Чтобы расставить все точки над i, в Казахстане организован выезд на заводы по производству автомобилей, куда приглашены авторы петиции, депутаты, руководители и представители госорганов, журналисты и общественники. Один из таких выездов состоялся 18 июня на алматинские заводы группы Astana motors, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

До визита в Алматы рабочая группа, рассматривающая петицию за отмену утильсбора, провела первое заседание в Астане в здании Министерства промышленности и строительства, куда инициаторов петиции не пустили из-за их отказа сдать смартфоны на входе. Когда начались выезды на заводы по производству автомобилей в регионы, инициаторы петиции и рабочая группа снова не пришли к пониманию. При посещении заводов в Кокшетау инициаторы петиции припомнили министерству события первого заседания и саботировали посещение объектов.

На объезд заводов Astana motors в Алматы инициаторы петиции не соизволили явиться, хотя, здесь никаких ограничений на смартфоны, видео и фотосъемку не было.

"Можно было бы в другом месте сделать первое заседание, но другое место требовало бы финансовых затрат, это первое. Второй момент - было определено, что мы проводим заседания, мы рассматриваем петицию как министерство, и мы так понимаем, это не нарушение никакого законодательства, что мы в стенах своего министерства проводили данное мероприятие. О том, что объект режимный, что есть у него свои требования, было известно. Я ещё раз повторюсь, большинство из активистов - бывшие сотрудники госорганов, имели опыт работы в режимных объектах, и они прекрасно знают требования и правила посещения режимных объектов, и говорить о том, что мы специально не пустили, я думаю, будет введением общественности в заблуждение. Почему еще здание нашего министерства - режимный объект? Мы занимаемся также оборонно-промышленным комплексом. То есть, это не просто так - мы захотели и не пустили, а есть требования установленные законодательством. Они имеют юристов в активе, бывших сотрудников и сомневаюсь, что они не были в курсе данных вещей", - сказал вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.

Алматинские заводы Astana motors не случайно были выбраны для объезда, так как авторы петиции называли их владельца одним из выгодополучателей утильсбора, кроме того, задавались вопросы относительно того, можно ли называть выпускаемую заводами продукцию локализованной, местной, или все ограничивается лишь, грубо говоря, прикручиванием колес к готовому корпусу.

Забегая вперед, скажем, что казахстанское участие в выпускаемых заводами автомобилях, автобусах и грузовиках все-таки есть. Да, запчасти выпускаются в Южной Корее и Китае, но в готовом виде приходят только моторы, а вот сами салоны транспортных средств, подвески, кузов и прочие детали собирают из винтиков и мелких деталей уже на алматинском заводе местные, казахстанские рабочие.

Например, автобусы Golden Dragon, работающие на маршрутах общественного транспорта в Алматы, приходят на алматинский завод в виде винтиков и железок. Детали сваривают в каркас, устанавливают на раму, собранную также из мелких запчастей здесь же. Кузов сваривают с рамой, обвариваются боковины, далее они заполняются пеной. До того, как будущий автобус переносят в цех покраски, производится подготовка металлических изделий к нанесению краски. После покраски собирается интерьер салона автобуса. Первый автобус собирается 1,5 месяца, далее, когда цикл выстроен, завод может выпускать по 1 единице в день. Легковые автомобили также собираются на алматинском заводе силами местных работников буквально по кусочкам. Тоже самое касается и грузовиков.

"Мы достигнем к 2027 году показателя 100% местного содержания в мелкоузловом производстве, которое включает в себя сборку, сварку и покраску техники. Сейчас по коммерческой технике - малотоннажным грузовикам у нас доля сварки и окраски занимает 80%. То есть, из 100 машин мы 80% производим мелкоузловым методом, 20% производим крупноузловым методом. По автобусам за 5 месяцев 2024 года доля мелкоузловой сборки 27%, 73% - крупноузловым методом производим. Мы опережаем требование министерства по переходу к сварке-окраске. Чтобы перейти к 100%, нам необходимо завершить строительство нашего завода, установить дополнительные линии, удлинить технологические линии и тогда мы сможем производить сваркой-окраской коммерческую технику, автобусы, не снижая объемы производства", - сказал генеральный директор "Astana motors" Бекнур Несипбаев.

Сейчас в индустриальной зоне Алматы строится новый завод, который будет выпускать легковые автомобили китайских брендов не только на казахстанский, но и на российский рынок – пока эти машины импортируют в Казахстан без сборки на месте.

А на действующих заводах планируют постепенно увеличивать долю местного содержания. Уже с осени 2024 года наполнение для сидений популярных южнокорейских марок легковых автомобилей будут изготавливать в Казахстане, следующий этап – производство металлической основы сидений в Казахстане, полную локализацию производства автомобильных кресел завершит шитье чехлов.

Аналогичное направление – на увеличение локализации – задают и в Министерстве промышленности и строительства.

"Когда появился утилизационный платёж, некоторые увидели только негатив – это отразилось на стоимости автомобилей, вводимых импортёрами. Но главная задача - развитие других направлений, в том числе экологии. А с точки зрения рынка мы по сути понимаем, что у нас рынок 10 млн, ежегодно анализируя статистику, видим, что продается около 150 тыс., максимум 200 тыс. автомобилей. У нас в этом году план - достичь 150 тысяч единиц производства, то есть, год за годом планируется увеличивать, и в ближайшие там 2-3 года мы планируем полностью заместить данный объём. Важная ремарка – утильсбор оплачивается только на ввозимые автомобили и здесь говорить о том, что мы ограничиваем кого-то, не даём право выбора, нельзя. Мы право выбора предоставляем, формы приобретения предусмотрены, также как и льготное кредитование от банков, программы, которые запускают сами производители. Но за счет введенных мер к нам в Казахстан заходят инвесторы, они понимают, что рынок местный защищен. А их участие позволяет переходить в производство более высокотехнологичное, чтобы мы могли развиваться, давать рабочие места в производстве нашей молодежи, удовлетворяя их амбиции", - полагает вице-министр промышленности и строительства РК.

Подвели итоги "инспекции" алматинских автомобильных заводов в конференц-зале. И один из вопросов, оставшихся без ответа – почему при поддержке местного автопрома число старых автомашин в Казахстане превышает 70%.

"Причина в том, что у нас было две легализации. Сначала, если вы помните, на машины, которые заехали, мы дали жёлтые номера, потом была вторая легализация по поручению президента в 2022 году. Если не я ошибаюсь, где-то более 350 тыс. машин зарегистрированы, из них более 80% машин были старые. У МВД есть статистика, сколько машин возрастом более 10 лет, сколько – более 20 лет, и это напрямую влияет на нашу статистику. А то, что говорят, что машины в 2015 году были моложе, но сейчас и они уже состарились в силу времени. Во всем мире поднимают пошлины. Нам активисты говорили, давайте сделаем как в России, там есть для физических лиц ставка поменьше. Но они не учитывают, что если ставка поменьше, то вы оплатите 42% стоимости налога", - сказал заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК Шынгыс Суюнбаев.

Другой вопрос – не столь активное стимулирование автовладельцев на замену старого авто на новое. В Минпроме и Минэкологии подметили, что сейчас внедряются новые механизмы для трейд-ин.

"Сейчас автосалоны, дилерские сети активно предлагают трейд-ин и возможность рассрочки при хорошем первоначальном взносе, кроме того, за передачу автомобиля на утильсбор как раз будет даваться первичный сертификат, который можно использовать как первоначальный взнос и купить уже новую машину. У нас действует государственная программа под 4%, где можно встать в очередь в банк, обратиться и получать ссуду. Сейчас мы её хотим пересмотреть, потому что много жалоб было. Намерены перенаправить её больше, наверное, на социально уязвимые слои населения, которые говорят, что нуждаются в авто, но не могут дождаться в банках очереди. Мы на банки не влияем, это рынок, но сейчас будем пересматривать данную программу, так как депутаты Сената и Мажилиса поднимали этот вопрос", - сказал Шынгыс Суюнбаев

В Правительстве говорят о том, что отмена утильсбора на автомобили приведет к наплыву старых автомобилей. Механизм таков. На сегодняшний день первичная регистрация для автомобилей возрастом один-два года составляет 923 тенге, для автомобилей трёхлетних составляет чуть более 50 тыс. тенге, а за автомобили старше 4 лет платится уже миллион тенге. Это сделано для того, чтобы в Казахстан не заезжали старые машины. С одной стороны, в предложениях авторов петиции за отмену утильсбора прослеживается одна мысль – сделать покупку автомобиля для казахстанцев доступнее за счет удешевления старых, возрастных автомобилей. Но обратная сторона медали – дальнейшее устаревание парка автомобилей, который и так не новый сейчас (около 70% машин старше 7 лет), а также усугубление ситуации с пробками в больших городах, сворачивание проектов по развитию общественного транспорта.

"Так происходило в девяностых годах, поэтому надо вслушиваться в то, что они говорят. Их цели нас пугают именно из-за предложения об отмене первичной регистрации, потому что тогда все будут покупать старые автомобили, экологически нечистые автомобили класса загрязнения Евро-2, Евро-3, более того, привозят праворульные автомобили, а потом происходит ДТП с их участием. Другой путь - можно и нужно начинать развитие отечественного автопрома с маленького, с крупной сборки, теперь уже мелкая сборка есть. Следующий этап – уже собственное производство деталей", - считает Несипбаев.

Есть вопросы и по заводам, которые будут утилизировать. Де-факто, сейчас очень много компаний, которые занимаются утилизацией автомобилей, но на государственном уровне с точки зрения статистики, с точки зрения субсидирования, это пока не фиксируется. По словам вице-министра экологии Жомарта Алиева, две компании, условно говоря, завода по утилизации и переработке автотранспорта и сельскохозяйственной техники, пока не осуществляют утилизацию, так как идут судебные производства, которые были инициированы. Но на сегодняшний день министерство готовит нормативно-правой акт, чтобы упорядочить процедуру утилизации автотранспорта, техники для сельского хозяйства и передать это в конкурентную среду.

"В целом у нас есть 14 направлений, в которых заложено финансирование через "Жасыл даму", это не только автотранспорт. Все эти направления имеют одну цель - это улучшение окружающей среды, то есть, в том числе, за счет субсидирования автотранспорта с точки зрения экологичного автотранспорта. То есть, по сути, у нас утилизация на сегодняшний день отдаётся в конкурентную среду. Если говорить по факту на сегодняшний день, то утилизацией автотранспорта может практически заниматься любое частное лицо, которое имеет минимальные критерий для того, чтобы заниматься переработкой - определённый участок земли, определённый небольшой цех. Дальнейшая судьба этого металлолома – он может его сдавать какому-то металлургическому комбинату, как лом цветного или чёрного металла, либо он его будет сам перерабатывать. Это будет все прописано, документы находятся на согласовании в госорганах", - сказал Жомарт Алиев.

Вопрос об утильсборе пока остается открытым. 2 июля состоятся общественные слушания, на которых будут подведены итоги всех прошедших заседаний рабочий группы и объезда заводов, выпускающих транспортные средства в Казахстане.

"Статистика, которую предоставляют инициаторы петиции, в большинстве случаев не подтверждается. Все должны понимать, что если есть чёткая аргументация, подтверждение тех вещей, о которых говорится, то мы как государственный орган, мы обязаны это рассмотреть. Но на сегодняшний день мы только слышим критику, но конструктивного диалога пока ещё не наблюдаем. Мы ещё раз повторимся, мы готовы, мы открыты к диалогу, для этого и была создана рабочая группа, но пока ответных шагов не видим. Рабочая группа продолжает свою деятельность, и мы открыты", - заверил вице-министр промышленности и строительства РК.

Членам Рабочей группы предстоит взвесить все за и против утильсбора, а также рассмотреть дополнительные меры, чтобы с одной стороны, сделать покупку авто более доступным для казахстанцев, а с другой – не дать казахстанскому автопрому откатится назад в своем развитии.

Фото Александр Шахбазов.