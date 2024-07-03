Утилизационный сбор: как идёт рассмотрение петиции и чего ждать рынку?

Первая в Казахстане петиция, набравшая необходимое для запуска процесса рассмотрения количество голосов, касается одной из наиболее политизированных тем – утилизационного сбора на автомобили. Инициаторы петиции заявляют: "Мы не против казахстанского автопрома", но одновременно с этим, по сути, выступают за деструкцию тех условий, в которых автопром может и должен развиваться. Об этапах рассмотрения петиции, составе и графике рабочей группы по рассмотрению петиции – в материале BaigeNews.kz.

Первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции об утилизационном сборе было назначено на 6 июня и тогда, по факту, не состоялось по причине отказа инициаторов от участия. Причина тому - правила посещения зданий министерств, которое предполагает, что съёмочное оборудование, смартфоны и ноутбуки можно проносить по предварительным заявкам.

После этого, 10 июня, в Алматы прошёл форум, организованный деловым изданием, на котором обсуждалась ситуация в авторитейле, автомобильной промышленности, автокредитование и конечно – государственная политика в машиностроении и сам утильсбор – этой теме была посвящена отдельная сессия форума. На мероприятие пришли более 300 участников: представители бизнеса, эксперты, чиновники, заинтересованные СМИ и автолюбители. Были и сторонники инициаторов петиции. Однако сами инициаторы не приняли участия в мероприятии. К слову, возможность переговорить и с чиновниками, и с бизнесом: с глазу на глаз или в присутствии журналистов, у всех желающих была.

Затем было созвано повторное заседание рабочей группы, уже на 13 июня. На этот раз часть группы активистов посетила встречу. Инициаторы петиции выступили с докладом и презентацией, выступление длилось менее двух часов. Инициаторы рассказали о своей позиции и привели свои доводы в распечатанной в одном экземпляре презентации. На момент подготовки данной публикации эта презентация в электронном виде не была предоставлена участникам рабочей группы для детального ознакомления.

Представители бизнеса и отраслевые эксперты в ходе заседания рассказали о возможных последствиях пересмотра таможенно-тарифной политики государства по отношению к предприятиям машиностроения. Кроме этого, министерством был предложен график посещения предприятий автомобильной отрасли в разных регионах в рамках работы по рассмотрению петиции. Сторона заявили о том, что склонны отказаться от предложенного формата работы. Хотя один из представителей группы, уже на выходе из министерства в частной беседе сказал, что не разделяет столь радикального настроя активистов и полагает, что предприятия нужно посетить согласно графику. Стоит отметить, что в ходе заседания со стороны министерства экологии был выдвинут тезис о том, что чем выше ставка сбора, тем больше у регулятора возможностей для позитивного влияния на экологическую ситуацию.

Проверка ключевых предприятий отрасли.

Следующим этапом (14 июня – прим.) работы группы стало посещение и проверка трёх предприятий в Кокшетау: "Камаз-Инжиниринг", "Kazrost Engineering LTD" и "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация". На первом предприятии рабочая группа столкнулась с саботажем со стороны группы инициаторов, которые всё-таки приехали в Кокшетау, несмотря на отказ от участия в мероприятии накануне. Аргументы стороны инициаторов сводились к тому, что правила посещения предприятий предусматривали либо запрет, либо выборочную съёмку на предприятии. Данное условие связано с тем, что некоторые предприятия занимаются обеспечением гособоронзаказа, а другие – имеют собственные разработки надстроек для сельхозтехники, которые пока не представлены на рынке.

Позже, уже 18 июня, график предусматривал посещение предприятий в Алматы. В этом случае как предприятия, так и министерство промышленности и строительства, обеспечили абсолютный доступ для всех, желающих ознакомиться с работой заводов. Посещение заводов "Hyundai Trans Almaty", "Hyundai Trans Kazakhstan" и строящегося завода "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" прошло без инициаторов петиции. Несмотря на то, что все предприятия расположены по месту жительства инициаторов, а также имеется возможность свободной фото и видеосъёмки. После этого прошло открытое заседание рабочей группы, куда были допущены все заинтересованные представители СМИ, однако и этот этап работы группы был проигнорирован инициаторами петиции. Что, тем не менее, не помешало им в подготовке видео-нарезок для социальных сетей.

После в Алматы, 20-21 июня было запланировано посещение предприятий в Семее. Сторона инициаторов отказалась от посещения и проверки предприятий и на этот раз. Предприятия "Вельт Логистик", "Семейский Механический Завод", "Daewoo Bus Kazakhstan" и "СемАЗ" занимаются производством фургонов, грузовых кузовов и кабин, автобусов, сельхоз техники, грузовиков и лёгкой коммерческой техники.

В эти же дни, уже за рамками деятельности рабочей группы, проходило мероприятие в городе Сарань, где было организовано посещение завода "KamaTyresKZ", где налаживается производство шин для легковых и грузовых автомобилей. Предприятие посетили заинтересованные представители СМИ, госорганов и отраслевые эксперты. Инвестиции в предприятие составили 228 млрд тенге, на заводе уже работает 536 сотрудников, а в перспективе будет устроено более 1 тыс специалистов.

Заключительным городом, где была назначена проверка предприятий автомобильной отрасли, стал Костанай. Группа в полном составе посетила предприятия "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан", "АгромашХолдинг KZ" и завод "Allur". В этот раз инициаторы петиции всё же приняли решение участвовать в работе комиссии. Однако инициаторы сразу же предложили отклонить заранее согласованный график рабочей группы. При посещении двух первых предприятий рабочая группа (включая инициаторов) ознакомилась с освоенными технологическими процессами гибки, резки, сварки и окраски кузовных деталей и надстроек для сельхозтехники. На третьем предприятии операции по сварке кузовов легковых автомобилей уже роботизированы, а в покрасочном цехе задействованы 13 катафорезных ванн. Со всем оборудованием и технологическими процессами рабочая группа могла ознакомиться максимально детально: на костанайских предприятиях был полный доступ к фото-, и видеосъёмке, а также участвовали все заинтересованные СМИ и блогеры из числа инициаторов петиции.

Примечательно, что на заседании в Костанае, выслушав позицию государства и бизнеса, один из инициаторов петиции выразил мнение о том, что имеет смысл введение запрета на ввоз подержанных автомобилей в Казахстан.

Предстоящие общественные слушания

В ближайшие дни должна быть определена дата проведения общественных слушаний – это следующий этап рассмотрения петиции по утилизационному сбору. Затем стороной государства, в лице уполномоченных органов и правительства должно быть принято решение по данному вопросу.

Надо сказать, что, прикладывая усилия к созданию и развитию автомобильной промышленности в разных регионах страны, Казахстан никогда не закрывал рынок для импорта техники. Более того, до введения утилизационного сбора рыночная доля импорта достигала 80-85%, а до не недавнего времени даже действовало субсидирование покупки импортной сельхозтехники, при том, что аналогичные тракторы и комбайны, не уступающие по качеству и характеристикам, выпускались и выпускаются на казахстанских предприятиях.

Для лучшего понимания ситуации на региональном рынке, стоит отметить, что в России последовательно повышаются заградительные меры и усиливается поддержка местных предприятий, в том числе путём увеличение финансирования льготного автокредитования. Цели в данном случае просты: продолжать обновление автопарка и увеличивать загрузку производственных мощностей внутри страны.

На другом крупном рынке – в Китае, государство, столкнувшись со стагнацией авторынка в ближайшее время планирует наращивание усилий даже не по утилизации автомобилей, а их вывозу за пределы КНР. Другими словами, китайские компании, занимающиеся вывозом подержанных автомобилей из Китая, будут получать более широкий набор преференций со стороны государства. Цель, опять же, проста – обеспечить максимальную загрузку собственным предприятиям.

В такой ситуации в Казахстане возникает реальная необходимость повышения таможенно-тарифных ставок на ввоз автомобилей. Это непопулярное мнение, однако при сохранении действующих ставок в ближайшие 1,5-2 года казахстанский рынок имеет все шансы снова стать "точкой сбора" автохлама из соседних стран. В подтверждение тому – ситуация с возросшим серым импортом, который пришёлся в аккурат после недавнего снижения ставки утилизационного сбора вполовину.