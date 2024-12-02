Утечку нефти обнаружили на нефтепроводе Дружба

1 декабря в районе польского города Пневы обнаружена утечка нефти на западном участке системы "Дружба". По ней топливо поступает за НПЗ Шведт в Германии. В Минэнерго Казахстана прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

"Перекачка по поврежденной линии прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии. Технические возможности второй линии полностью обеспечивают прокачку нефти. По итогам ноября 2024 года поставка казахстанской нефти в данном направлении полностью осуществлена согласно графику", - сообщили в Минэнерго.

Планируемая поставка казахстанской нефти на декабрь в данном направлении ожидается с 20 по 30 число.