Утечку нефти обнаружили на нефтепроводе Дружба
В Минэнерго Казахстана прокомментировали инцидент
Сегодня, 15:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
147Фото: pxhere.com
1 декабря в районе польского города Пневы обнаружена утечка нефти на западном участке системы "Дружба". По ней топливо поступает за НПЗ Шведт в Германии. В Минэнерго Казахстана прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.
"Перекачка по поврежденной линии прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии. Технические возможности второй линии полностью обеспечивают прокачку нефти. По итогам ноября 2024 года поставка казахстанской нефти в данном направлении полностью осуществлена согласно графику", - сообщили в Минэнерго.
Планируемая поставка казахстанской нефти на декабрь в данном направлении ожидается с 20 по 30 число.
Самое читаемое
- Снег, туман и гололёд: в ряде регионов страны снова объявили штормовое предупреждение
- Кровавым избиением закончился бой "Казахского терминатора" за титул
- Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео
- Девочка избила и сняла на видео одноклассницу в Жанаозене
- Премьер Грузии требует от президента покинуть свой пост