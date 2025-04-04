Полиция Алматы начала проверку по факту утечки персональных данных людей, живущих с ВИЧ, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщается в популярной соцсети Threads, студенты одного из медицинских колледжей города получили список людей, живущих с ВИЧ, во время практики в лаборатории и затем распространили его в сети. Пока название учебного заведения и клиники не раскрыты.

Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек подчеркнула, что проверка идет по всем канонам законодательства Республики Казахстан.

"По данному факту Департаментом полиции города Алматы проводится проверка. Достоверность и объективные подробности будут установлены, и как следствие – приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщила она.

Ранее мы сообщали, что молодую мать заразили ВИЧ в Кызылорде.