Утечку данных людей с ВИЧ проверяют в Алматы
Проверка идет по всем канонам законодательства Республики Казахстан.
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Полиция Алматы начала проверку по факту утечки персональных данных людей, живущих с ВИЧ, передаёт BaigeNews.kz
Как сообщается в популярной соцсети Threads, студенты одного из медицинских колледжей города получили список людей, живущих с ВИЧ, во время практики в лаборатории и затем распространили его в сети. Пока название учебного заведения и клиники не раскрыты.
Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек подчеркнула, что проверка идет по всем канонам законодательства Республики Казахстан.
"По данному факту Департаментом полиции города Алматы проводится проверка. Достоверность и объективные подробности будут установлены, и как следствие – приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщила она.
Ранее мы сообщали, что молодую мать заразили ВИЧ в Кызылорде.
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