Утечку данных казахстанцев в Telegram прокомментировали в МЦРИАП

Центр аланиза и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил об утечке данных с крупнейшего хакерского форума BreachForums. Есть ли среди них информация о казахстанцах, проверяют в МЦРИАП, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с распространяющейся информацией в Интернет о возможной утечке персональных данных казахстанцев сообщаем, что на сегодня в МЦРИАП не поступало обращений от специальных и правоохранительных органов, физических или юридических лиц, включая ОЮЛ ЦАРКА с достоверными материалами по фактам нарушения законодательства в сфере информатизации и защиты персональных данных", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после получения необходимых материалов и по итогу их анализа будут проведены внеплановые проверки в организациях на предмет соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности.

"Все граждане Республики Казахстан, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы министерством через портал электронного правительства", - заверили в Минцифры.

Чтобы не стать жертвой кибератак при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств, в профильном ведомстве советуют: