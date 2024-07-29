Утечку данных казахстанцев в Telegram прокомментировали в МЦРИАП
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Центр аланиза и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил об утечке данных с крупнейшего хакерского форума BreachForums. Есть ли среди них информация о казахстанцах, проверяют в МЦРИАП, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с распространяющейся информацией в Интернет о возможной утечке персональных данных казахстанцев сообщаем, что на сегодня в МЦРИАП не поступало обращений от специальных и правоохранительных органов, физических или юридических лиц, включая ОЮЛ ЦАРКА с достоверными материалами по фактам нарушения законодательства в сфере информатизации и защиты персональных данных", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что после получения необходимых материалов и по итогу их анализа будут проведены внеплановые проверки в организациях на предмет соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности.
"Все граждане Республики Казахстан, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы министерством через портал электронного правительства", - заверили в Минцифры.
Чтобы не стать жертвой кибератак при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств, в профильном ведомстве советуют:
- Использовать сложные пароли и не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации;
- Обновлять программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров;
- Не отвечать на подозрительные сообщения и не открывать ссылки от незнакомых отправителей;
- Использовать антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз;
- Не доверять личную информацию незнакомым сайтам и приложениям;
- Использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов, а также проверять настройки конфиденциальности в своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Последнее поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы её предоставляете.
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