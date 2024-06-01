Утечка серной кислоты в Жетысу: эвакуированные сельчане вернулись в свои дома

В Кербулакском районе области Жетысу, где на кануне из вагона-цистерны произошла утечка серной кислоты, эвакуированные жители вернулись домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Всего пришлось эвакуировать жителей 10 частных домов. Это 46 человек, 18 из которых — дети.

"Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары — на расстояние одного километра. Работниками управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха которые показали, что образцы в пределах нормы. Службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия", — сообщили в МЧС.

Напомним, ЧП произошло на железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетысу. Утечка серной кислоты произошла из аварийного клапана диаметром 25 мм железнодорожной цистерны.

Как уточняет Rail-news.kz, течь заметил охранник ТОО "ВЖДО" при обходе грузового состава. Для того, чтобы остановить утечку, цистерну пришлось охлаждать. Сообщается также, что по данному случаю проводится расследование.