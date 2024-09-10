Утечка серной кислоты произошла в Астане

ЧП произошло на железнодорожной станции в Астане. Из цистерны пролилась серная кислота, передаёт BaigeNews.kz. О случившемся стало известно из сообщения департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

"10 сентября от диспетчера станции Астана поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда. Грузовые цистерны, направлявшиеся из Челябинска в Жанатас, находились на втором пути предгорочного парка станции Астана. При проверке вагонов железнодорожными работниками выявлена трещина, через которую произошёл разлив серной кислоты", - сказано в сообщении.

Сотрудниками департамента и филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Астаны отобрали пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.

Утечка устранена. Пострадавших нет.