Утечка серной кислоты произошла в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ЧП произошло на железнодорожной станции в Астане. Из цистерны пролилась серная кислота, передаёт BaigeNews.kz. О случившемся стало известно из сообщения департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
"10 сентября от диспетчера станции Астана поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда. Грузовые цистерны, направлявшиеся из Челябинска в Жанатас, находились на втором пути предгорочного парка станции Астана. При проверке вагонов железнодорожными работниками выявлена трещина, через которую произошёл разлив серной кислоты", - сказано в сообщении.
Сотрудниками департамента и филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Астаны отобрали пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.
Утечка устранена. Пострадавших нет.
Самое читаемое