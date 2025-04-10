На днях в сети появился список людей, состоящих на учёте с диагнозом ВИЧ, что вызвало общественное беспокойство и обсуждения касательно нарушений в области защиты персональных данных, передаёт BaigeNews.kz.

Этот инцидент не остался без внимания властей, и прокуратура уже начала проверку.

"Да, проверка по данному факту действительно проводится. Давайте дождёмся её результатов. В рамках следственных мероприятий будут проведены необходимые действия", - прокомментировал ситуацию заместитель Генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев.

По его словам, важно установить источник утечки данных и выяснить, кто именно распространил эту информацию. Как только виновные будут определены, власти примут соответствующие меры.

Особое внимание уделяется защите персональных данных, что является одной из самых чувствительных тем в нынешнем обществе.

"Нарушение законодательства в этой сфере влечёт серьёзную ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.

Ожидается, что в ходе расследования будет проведено несколько экспертиз для выявления всех обстоятельств дела. В то же время, реакция со стороны кандидатов и общественных деятелей пока не была официально озвучена. Однако многие эксперты уже заявили, что распространение таких данных может привести к серьёзным последствиям для тех, чьи персональные сведения были раскрыты без их согласия.

Теперь остаётся лишь ожидать дальнейших подробностей расследования и его итогов.

Ранее мы сообщали, что полиция Алматы начала проверку по факту утечки персональных данных людей, живущих с ВИЧ. Студенты одного из медицинских колледжей города получили список людей, живущих с ВИЧ, во время практики в лаборатории и затем распространили его в сети.