Утечка данных казахстанцев: в Минцифры сделали заявление

Минцифры призывает граждан обращаться в компетентные органы по взысканию морального вреда от МФО Робокэш.кз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

На сегодняшний день в Комитет по информационной безопасности поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту.

Кроме того, в Комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации). Отмечаем, что Комитет не является органом по взысканию морального вреда.

"По указанному случаю граждане вправе обратиться в суд для рассмотрения вопроса о возмещении морального вреда, причиненного утечкой персональных данных в соответствии со статьей 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Поскольку взыскание морального вреда осуществляется в судебном порядке, гражданам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз"", - говорится в сообщении.

Дополнительно отмечаем, что ранее на основании результатов проведенной проверки было возбуждено административное дело, по итогам ТОО "МФО Робокэш.кз" были привлечены к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП, в рамках которого в порядке сокращенного производства был выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью четвертой статьи 79 КоАП РК.

Ранее сообщалось, 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" в открытых источниках обнаружена утечка более 2 млн. персональных данных граждан Республики Казахстан, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

Микрофинансовую организацию оштрафовали за утечку данных казахстанцев.