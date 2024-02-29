Утечка данных казахстанцев: в Air Astana сделали заявление

В авиакомпании Air Astana провели проверку относительно информации о предполагаемой утечке данных пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

"В ответ на распространенные на прошлой неделе сообщения в СМИ о предполагаемой утечке данных авиакомпании, Air Astana сообщает, что проведенная проверка не подтвердила наличие такой утечки.



Анализ данных, включая информацию из файла, названного "дамп утечки", не обнаружил никаких конфиденциальных данных, относящихся к компании Air Astana, ее сотрудникам или пассажирам. Предоставленная Центром анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) информация также не содержит подтверждения утечки, кроме косвенного упоминания авиакомпании в материале на китайском языке", - говорится в сообщении.

Отметим, 20 февраля в соцсетях распространили информацию об утечке китайских правительственных документов. Неизвестные лица разместили на GitHub документы, показывающие, что Китай проводит наступательные кибероперации с использованием шпионского программного обеспечения, разработанного I-Soon. Больше всего казахстанцев возмутило и обескуражило то, что в этих документах была информация с конфиденциальными данными нескольких операторов связи - Beeline, Kcell, Tele2, а также встречались упоминания "Казахтелекома" и Единого накопительного пенсионного фонда РК.

После обнаружения данных казахстанцев в слитых правительственных документах КНР Служба реагирования на компьютерные инциденты ЦАРКА заявила, что китайская хакерская группировка контролировала критические объекты IT инфраструктуры Казахстана более двух лет, а Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Комитет национальной безопасности проводят анализ полученных материалов.